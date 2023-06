Gut 100.000 Teilzeitbeschäftigte würden gerne mehr arbeiten

Der Aufschwung auf dem heimischen Arbeitsmarkt hat sich im ersten Quartal heuer abgeschwächt. Es gab laut Statistik Austria am Mittwoch zwar mit 4.420.300 Erwerbstätigen um 46.300 oder 1,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch auch die Zahl der Arbeitslosen ist mit 257.600 leicht gestiegen. Männer suchten meist nach einer Vollzeitbeschäftigung, Frauen vielfach nach einem Teilzeitjob. Mehr als 100.000 Teilzeitbeschäftigte würden gerne mehr arbeiten.

"Die Arbeitslosigkeit hat erstmals wieder etwas angezogen, nachdem sie seit dem dritten Quartal 2021 in jedem Quartal jeweils im Jahresabstand gesunken war", so Behördenchef Tobias Thomas in einer Aussendung. "Gleichzeitig kann die Wirtschaft viele Stellen nicht besetzen: Die Zahl der offenen Stellen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau." Im ersten Quartal heuer sind 228.300 Jobs frei gewesen, berichtete die Statistik Austria erst am gestrigen Dienstag.