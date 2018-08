Gustav Kuhn von Plagiat-Vorwurf entlastet

Der österreichische Dirigent Gustav Kuhn (72) ist vom Verdacht, er habe in seiner 1969 fertiggestellten Dissertation "Wert und Sinn im musikalischen Kunstwerk" plagiiert, entlastet worden. Das teilte die Universität Salzburg, bei der Kuhn seine Doktorarbeit eingereicht hatte, am Mittwoch mit. Eine von der Universität eingesetzte Kommission konnte den Verdacht entkräften.

Zwar weise die Doktorarbeit neben handwerklichen Fehlern durchaus auch plagiierte Textpassagen auf. “Diese wurden bereits in den beiden Dissertationsgutachten festgestellt und haben zu einer entsprechenden Bewertung der Arbeit geführt. Entscheidend ist jedoch, dass sich die plagiierten Textpassagen in einem Teil der Arbeit befinden, der ausweislich der Gliederung der Arbeit darstellenden Charakter hat. Kuhn unternimmt in keiner Weise und an keiner Stelle den Versuch, diese Passagen als eigene Aussagen vorzuspiegeln”, hieß es in der Begründung der Verfahrenseinstellung.