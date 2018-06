Gusenbauer soll für Janukowitsch-Lobbying kassiert haben

Eine professionelle Lobbying-Tätigkeit für den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch hat Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer bisher bestritten. Doch soll der Ex-SPÖ-Chef in den Jahren 2012 und 2013 pro Monat 30.000 Euro für entsprechende Aktivitäten erhalten haben, wie die Tageszeitungen "Die Presse" (Freitagsausgabe) und "Kronen-Zeitung" (Online-Ausgabe ) berichten.

Laut “krone.at” ist in einem Memo vom 10. Juni 2012 des britischen Journalisten Alan Friedman, der Paul Manafort bei seinen Lobbying-Projekten unterstützte, ein Telefongespräch mit Gusenbauer dokumentiert. Zitat: “Alfred Gusenbauer is willing to be discreet.” Gusenbauer sei gewillt, diskret zu sein. In diesem Memo von Alan Friedman ist dazu noch notiert: “My view is that is a very good investment.” Seiner Meinung nach sei das eine gute Investition. Ein möglicher Hinweis, dass Gusenbauers Mitarbeit bei dieser Lobbying-Gruppe früherer europäischer Spitzenpolitiker durchaus geschätzt worden sein könnte, wie die “Krone” vermutet.