Gurgiser: Gewessler muss Transit-Angriffen kontern

Nachdem zuletzt die Kritik an den Tiroler Lkw-Fahrverboten immer lauter wurde - auch von den beiden Verkehrsministern aus Italien und Deutschland - fordert der Obmann des Transitforums Austria-Tirol, Fritz Gurgiser, Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun zum Einschreiten auf. Gewessler müsse sich endlich mehr Gehör verschaffen und im EU-Verkehrsministerrat die Position Österreich klar darstellen. "Man kann sich nicht immer anschütten lassen", sagte Gurgiser zur APA.

Salvini und Wissing hatten sich diese Woche in Rom getroffen. Italiens Verkehrsminister sprach von einer "gemeinsamen Achse" zwischen Italien und Deutschland mit dem Ziel, das Thema Transit beim nächsten EU-Verkehrsminister-Treffen in Brüssel in Angriff zu nehmen. In einer gemeinsamen Aussendung hieß es, dass das bilaterale Treffen das gemeinsame Engagement Italiens und Deutschlands gegen die Einschränkungen Tirols festige. Wissing teilte den Standpunkt Italiens, dass jede Art von Verhandlungen unter dem Druck von Verboten inakzeptabel sei. In den vergangenen Wochen hatte Salvini beständig den Druck erhöht. Dies gipfelte in einem Schreiben an die EU-Kommission, in dem er ultimativ die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich verlangte.