Gurgiser drängt Kanzler in Sachen Alpenkonvention

Der Obmann des Transitforums Austria-Tirol, Fritz Gurgiser, drängt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in puncto des stark schwelenden Brennertransit-Streits auf europäischer Ebene einzufordern, dass Deutschland und Italien ihre Verpflichtungen aus der Alpenkonvention einhalten. Nehammer müsse dies beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs ansprechen, Gewessler beim Verkehrsministertreffen, sagte Gurgiser zur APA.

Darüber hinaus sei dann auch die Europäische Kommission als "Hüterin der Verträge" gefordert, betonte Gurgiser. "Pacta sunt servanda - Verträge sind einzuhalten", erklärte der Transitforum-Chef und erinnerte an eine entsprechende Bestimmung in der Alpenkonvention, wonach sich die Vertragsparteien, also auch Deutschland und Italien, unter anderem verpflichtet hätten, eine "verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schiene, vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und marktkonformer Anreize" sicherzustellen. Nun müssten endlich die "verkehrs- und finanzrechtlichen Rahmenbedingungen" gestaltet werden - und zwar vor allem Deutschland und Italien mit ihrer Lkw-Maut "nach oben gehen" und "unabdingbar" eine Korridormaut implementiert werden. Es brauche in Sachen Maut einen "Gleichstand" mit der Schweiz und Frankreich. Rund eine Million Umwegtransit-Lkw müssten vom bisher "billigsten Weg über die Alpen" auf den "kürzesten Weg über die Alpen" gelenkt werden.