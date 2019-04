Guitars in Bars

Es ist wieder soweit: Am Samstag, dem 27. April 2019 von 18 bis 22 Uhr gibt es wieder Livemusik in 14 Lokalen in der ganzen Emser Innenstadt! Alle Lokale sind zu Fuß in fünf Gehminuten erreichbar und die öffentlichen Parkplätze der Stadt stehen alle kostenlos zur Verfügung!

Die teilnehmenden Lokale sind:

1. ProKonTra – Bluemoon (Classic Blues) ab 20.30 Uhr

2. Hotel Schatz – Format Six (Rock und Pop) ab 19.30 Uhr

3. Café Lorenz – Old Chatterfriend (Rock, Pop, Alternative) ab 18 Uhr

4. Dolce Vita – Christof Waibel (Boogie, Jazz, Pop) ab 18.30 Uhr

5. Vorkoster – Mike Live (Rock/Pop Covers) ab 18 Uhr

6. Löwenbar – Bruce Cradle (Rock, Country) ab 20 Uhr

7. Löwenfoyer – Moose Crossing (Rock, Pop, Country) ab 21 Uhr

8. Palast Bar – The Groove Reaction (Blues, Jazz, Funk, Soul) ab 20 Uhr

9. Antico – Pietra Bay Pilots (Blues, Country, Folk) ab 19 Uhr

10. Salomon Sulzer Saal – Restless Toes + The Light + Gast (3 Akustik-Bands!) ab 18 Uhr

11. Jüdisches Museum – Moaz AlShamma (Traditional Oud) ab 19 Uhr

12. Gasthaus Hirschen – Rauschfrei (Rock, Pop, Country) ab 20 Uhr

13. Foyer Raiffeisenbank Schillerallee – Bonnie & Clyde (Rock / Pop Covers) ab 20.30 Uhr

14. Nachtcafé – Livemusik mit Oskar

Alle Infos und kurzfristigen Änderungen gibt es auf www.live-verein.com. Dort finden Sie auch einen digitalen Lokalfinder, der Ihnen den Weg zum Wunschlokal weist!