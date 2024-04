„Guitarra de Verano“ – sommerliche Gitarrenklänge

An der tonart Musikschule unterrichten Lehrkräfte, die regelmäßig gemeinsam Konzerte geben. Ahsen Mehovic, Antonina Tews und Christian Köberle laden nun zum dritten Konzert ein, das nicht nur Gitarrenfans begeistern wird.

Vor eineinhalb Jahren startete das Trio einen Konzertzyklus mit Gitarrenmusik, der sich an den Jahreszeiten orientiert. Nach Frühling und Winter bringen sie nun den Sommer (spanisch: verano) auf die Bühne – passend zu den zuletzt sommerlichen Temperaturen.

Erleben Sie mitreißende und einfühlsame Gitarrenmusik aus verschiedenen Ländern und Kulturen mit Werken Astor Piazzolla, Agustín Barrios, Gioachino Rossini oder Scott Joplin in verschiedenen Besetzungen (Solo, Duo, Trio): am Freitag, dem 19. April 2024, um 18.30 Uhr im Salomon-Sulzer-Saal in Hohenems.