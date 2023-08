Güssinger Mineralwasser könnte in Zukunft wieder sprudeln

Güssinger Mineralwasser aus Gerersdorf-Sulz hat einen neuen Eigentümer. Die Betriebsliegenschaft und Grundstücke samt Brunnen sowie die Markenrechte seien im Zuge des Insolvenzverfahrens von privaten internationalen Investoren aus dem Technologiesektor erworben worden, bestätigte Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, am Freitag auf Anfrage einen Online-Bericht der "BVZ".

Die Wirtschaftsagentur sei mit den Investoren seit Februar 2022 in Kontakt, sagte Gerbavsits am Freitag zur APA. "Die eingesetzte Projektgesellschaft hat bereits mit der Beauftragung lokaler Firmen begonnen, um das seit Jahren stillgelegte und verwahrloste Firmengelände und die Liegenschaften in Ordnung zu bringen, um einen aktuellen Status der Brunnen/Quellen und Zuleitungen, in die schon sehr lange nicht mehr investiert worden ist, erstellen zu können", teilte der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland schriftlich mit.