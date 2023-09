Günter Brus wird 85: Ausstellung eröffnet, Fest verschoben

Am Mittwochabend wurde eine Brus-Schau in Wien eröffnet

Am Mittwochabend wurden die Feierlichkeiten rund um den 85. Geburtstag von Günter Brus mit einer Ausstellung im Wiener Palais Schönborn-Batthyány eröffnet. Gezeigt wird eine vor allem aus Beständen der Galerien W&K - Wienerroither & Kohlbacher und Konzett zusammengestellte Hommage aus insgesamt 84 Einzelarbeiten, die bis 6. Oktober zu sehen ist.

Die Ausstellung zeigt einen Überblick über 60 Jahre künstlerisches Schaffen, von Vintage-Prints wegweisender Aktionen über frühes Informel bis hin zu den Bilddichtungen der 1980er und 90er-Jahre. Ein Teil der Werke steht zum Verkauf, wobei die Preise zwischen 7.500 und 260.000 Euro liegen.

Im Rahmen der Vernissage stellte Roman Grabner, der Leiter des Grazer Bruseum, sein im Verlag Walther König erschienenes, "monografisch angelegtes" Buch "Herzeigung" vor. Es handelt sich dabei um den 624-seitigen Katalog der außerordentlichen Brus-Sammlung der THP Privatstiftung. Diese in eine Stiftung eingebrachte steirische Privatsammlung sei "in Umfang und Qualität herausragend", so Grabner gegenüber der APA. "Es sind von jedem Jahrzehnt Hauptwerke vertreten und umfasst von 1957 bis 2020 praktisch 'den ganzen Brus'", so der Experte, der mit der Sammlung im Bruseum eine Retrospektive bestritten hat, die von Ende Oktober bis Anfang März unter dem Titel "Herzeigung" zu sehen war - ein Begriff, den der Künstler selbst für seine Ausstellungen, das Herzeigen seiner Arbeiten, geprägt hat. Als besondere Attraktion wurde dem Buch das einzige erhaltene A5-Notizheft von Günter Brus aus den 60er-Jahren als 72-seitiges faksimiliertes Heft beigelegt.

Am Freitag spricht Grabner dann zur Eröffnung einer Brus-Ausstellung der Galerie Sommer in Graz. Unter dem Titel "Sichtweisen Sichtweiten" ist bis 28. Oktober ein umfassender Querschnitt seines künstlerischen Œuvres von 1957 bis zu den Blättern des Corona-Lockdowns zu sehen. Der Galerist Gerhard Sommer begleitet den Künstler seit 25 Jahren und hat dabei reiches Archivmaterial zusammengetragen. Die Ausstellung versteht sich daher auch als Einblick in die Schaffensprozesse von Brus.

Am 28. September, einen Tag nach dem Geburtstag, hatte das Bruseum am Universalmuseum Joanneum zu einem "Geburtstagsfest für Günter Brus" mit Konzert und Lesung geladen. Auf dem Programm wären Musikstücke von Olga Neuwirth und Beat Furrer gestanden. Aufgrund des nach einer Covid-19-Infektion weiterhin angeschlagenen Gesundheitszustandes des Künstlers wurde jedoch das Fest am Mittwoch auf einen noch nicht feststehenden Termin im November verschoben. Am 28. September wird jetzt der "Herzeigung"-Band im Bruseum präsentiert - ohne Feier und Musik.

(S E R V I C E - "Günter Brus. Zum 85. Geburtstag", Ausstellung im W&K Palais Schönborn-Batthyány, Wien 1, Renngasse 4, 21. September bis 10. Oktober, Di.-Fr. 13-18 Uhr sowie auf Anfrage; "Sichtweisen Sichtweiten", Ausstellung in der Galerie Sommer, Graz, Liebenauer Hauptstraße 322, Vernissage: 22. September, 18 Uhr, 22. September bis 28. Oktober, Mi - Fr 13-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr, sowie nach Vereinbarung; "Günter Brus. Herzeigung", Hg. von Roman Grabner, 624 Seiten, 1338 Abbildungen, Verlag der Buchhandlung Walther König, 89 Euro, ISBN: 978-3-7533-0475-5)