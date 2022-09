Eigento(u)r ist schon das vierte Soloprogramm von Martin Weinzerl.

Bei so viel „Couching“ der letzten Jahre blieb auch so manche Werbung in seinem Bewusstsein hängen, die hinterfragt und zerstückelt wird. Nicht zu vergessen: die „Eigentorparade“. Sämtliche Highlights der gröbsten Fettnäpfchen und Verfehlungen in Weinzerls Leben, über die der Besucher schadenfroh lachen darf.