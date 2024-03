Grünes Licht für Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm

Das Saisonfinale des alpinen Ski-Weltcups in Saalbach-Hinterglemm kann nach derzeitigem Ermessen wie geplant stattfinden. Bei der am Donnerstag durchgeführten Schneekontrolle ergaben sich für den Weltverband FIS keine Probleme. "Die Pisten sind in einem super Zustand und einem spannenden Weltcup-Finale steht aus heutiger Sicht nichts im Wege", sagte Hannes Trinkl, der FIS-Renndirektor für die Speed-Männer.

Erstmals in der Geschichte wird das Weltcup-Finale an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen. Den Auftakt machen am 16. und 17. März die Technikbewerbe bei Frauen und Männern, vom 22. bis 24. März stehen die Super-G und Abfahrten auf dem Programm. Davor finden jeweils zwei Abfahrtstrainings statt.

Alle Rennen gehen - wie bei der Ski-WM 2025 - am Zwölferkogel mit Ziel in Hinterglemm über die Bühne. "Der Unterschied zur WM ist, dass wir kein Team-Event haben werden. Die Speedrennen und beide Slaloms werden auf der Ulli-Maier-Strecke, die Riesentorläufe auf der Schneekristall-Strecke ausgetragen", erklärte Ulrich Hochkogler, der Projektverantwortliche des Weltcup-Finales.