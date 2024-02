Grünes Licht für das frischadaptierte Kunst Haus Wien

Nach knapp neun Monaten Umbau startet das 1991 eröffnete Kunst Haus Wien mit 29. Februar in seine neue Ära: Unter Direktorin Gerlinde Riedl wurde die Anlage seit 1. Juni 2023 in puncto Nachhaltigkeit auf den neuesten Stand gebracht, nicht zuletzt aber auch die Dauerausstellung zum Namensgeber Friedensreich Hundertwasser adaptiert. Nun gibt es bis 3. März bei freiem Eintritt ein umfangreiches Eröffnungsprogramm.

"Vieles, was hier in den vergangenen Monaten geschehen ist, ist für den Besucher und die Besucherin nicht sichtbar", konstatierte Direktorin Riedl bei der Präsentation am Mittwoch. Die Maßnahmen seien jedoch essenziell und entscheidend für die Zukunft des Hauses gewesen. Und zugleich wurde der Markenauftritt auf verschiedene Grüntöne umgestellt. "Wir nennen es Fifty Shades of Green", umriss die Hauschefin augenzwinkernd das Konzept.