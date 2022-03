Grundsteinlegung im Lohma!

Am Abend des 29. März 2022 wurde im kleinen Kreise von geladenen Gästen der Grundstein für das neue Clubheim plus Zeitkapsel mit Mannschaftsfoto in die Bodenplatte gelegt.

Der Vorstand des Peter Dach FC Koblach mit Obmann Andre Helfer, Alex “Düsi” Türtscher (Platzwart), Tobias Spalt (Sportlicher Leiter) und Franz Meusburger (Marketing) freute sich gemeinsam mit Vizebürgermeister Erich Gisinger und Bauleiter Heinrich Nussbaum über diesen denkwürdigen Moment mit großer Symbolkraft.

Zur Grundsteinlegung begrüßt werden konnten auch Altbürgermeister Fritz Maierhofer, Gemeinderat Alexander Wilhelm, Roger Perfler (Prokurist Peter Dach), Christoph Loacker (GF Sport- und Gartenbau Loacker), Johannes Wilhelm (GF Wilhelm+Mayer Bau GmbH) sowie Markus Brändle (GF Brändle Installationen). Als Zaungäste und künftige Nutzer der Anlage wohnten die Spieler der U13 Mannschaft des FC mit Trainer Linus Amann dem Ereignis bei.