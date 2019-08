Grundstein für Ausbau der Fachhochschule St. Pölten gelegt

Bis zum Herbst 2021 wird die Fachhochschule (FH) St. Pölten zum Campus St. Pölten erweitert. Bei der Grundsteinlegung für das rund 55 Millionen Euro umfassende Projekt bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den 14.600 Quadratmeter großen Zubau am Montag als "das beste Investment für eine gute Ernte im Wissenschafts- und Forschungsstandort Niederösterreich".

Der neue Bauteil mit Lehr- und Arbeitsräumen wird direkt an das 2007 bezogene Bestandsgebäude angedockt. Neben 16 Seminarräumen sollen eine Selbstlernzone, Labors, eine Bibliothek, ein Lerncafe sowie mehrere Büroräumlichkeiten in den Zubau integriert werden. Künftig stehen damit am Campus der niederösterreichischen Landeshauptstadt 33.000 Quadratmeter zur Verfügung. "Hier an der Fachhochschule St. Pölten wird in Wissenschaft, Forschung und Lehre mit Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung und IT auf die richtigen Themen gesetzt", befand Mikl-Leitner.