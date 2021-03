Grünes Licht für Tostner Apotheke

Letzte Details sollen noch geklärt werden – Öffnung im Herbst als Ziel

Feldkirch. Die Bemühungen für eine Apotheke für die mittlerweile rund 6100 Bewohner umfassende und stetig stark wachsende Bevölkerung von Tosters gehen bereits auf die 70er Jahre zurück. Konkret wurde das Ansinnen dann im Jahr 2016, als erstmalig ein Konzessionsansuchen gestellt wurde und auch im Rahmen einer Bürgerinitiative knapp 3000 Unterschriften für das Projekt gesammelt wurden. Zuerst legten sich noch diverse stadteigene andere Apotheken trotz positiven Gutachtens seitens der Apothekerkammer quer, im Dezember 2019 erhielt dann die nun auch neue Konzessionsbewerberin Renate Grotti (57) einen positiven Bescheid. Seitdem war es in Sachen Tostner Apotheke aber still geworden. Ein Eigentümerwechsel des geplanten Standorts in der Zentrumsverbauung „Tosters am Platz“, unterschiedliche finanzielle Auffassungen und auch die Coronapandemie verzögerten die ursprünglich deutlich früher vorgesehene Eröffnung. Nach der zwischenzeitlich bereits angedachten Suche nach alternativen Geschäftslokalen schaut derzeit aber alles nach einer doch bald erfolgenden Einigung zwischen Immobilieneigentümer und künftiger Betreiberin aus. Zwar spricht man nach außen nur nach sehr guten laufenden und beiderseitig wohlwollenden Gesprächen, wie die VN-Heimat aber erfahren hat, fand am Dienstag eine mehrstündige Elefantenrunde in Sachen Apotheke Tosters statt, in deren Zuge man sich auf die groben Eckpunkte der Zusammenarbeit einigen konnte. Noch gilt es einige letzte Details vor allem in Bezug auf den Innenausbau der Räumlichkeiten – derzeit verfügen diese noch über keine Heizung und es fehlt etwa noch ein Estrich – zu klären, beide Seiten zeigen sich aber optimistisch, dass diese bald ausgeräumt werden können. Seitens Betreiberin Grotti wurde so etwa bereits ein Architekt zum Innenausbau beauftragt, es laufen schon Gespräche mit potenziellen Mitarbeitern und auch die Finanzierung ist bereits abgeklärt. Grotti selbst hat auch nach über 22 Jahren ihre bisherige Arbeitsstelle in einer anderen Apotheke aufgegeben, um sich voll auf das Projekt Tosters konzentrieren zu können.