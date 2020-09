Grüner Wahlkampfauftakt in Wien im Zeichen von Moria

Der Wahlkampfauftakt der Wiener Grünen für die Wien-Wahl am 11. Oktober ist am Samstagabend im Zeichen der Diskussion über das abgebrannte griechische Flüchtlingslager Moria gestanden. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler versprach: "Wir werden auf Bundesebene nicht locker lassen." Die Wiener Grünenchefin und Spitzenkandidatin Birgit Hebein betonte, sie finde die Diskussion "wirklich übelst".

Den Start in den Intensivwahlkampf begingen die Grünen im Freud-Park vor der Votivkirche. Publikum war dabei zugelassen, wobei am Areal weitgehend Maskenpflicht herrschte und den laut Partei rund 250 Gästen Sitzplätze zugewiesen wurden. Die Frage der Flüchtlingsaufnahme stand im Zentrum der Reden der beiden Parteichefs Kogler und Hebein. Wobei auch mit Kritik an der ÖVP nicht gespart wurde.

"Was tun wir, wenn es bei Nachbarn brennt. Normalerweise ist es so, dass man hilft", gab Hebein zu bedenken. Es gehe um Menschen, die nun weniger als nichts hätten. "Leute, wo sind wir da hineingeraten", stellte die Wiener Spitzenkandidatin eine rhetorische Frage an die anwesenden Unterstützerinnen und Unterstützer. Helfen gehöre in Österreich zur Tradition, versicherte sie.