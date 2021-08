Grüner Pass verursacht Verluste in italienischer Gastronomie

Italiens Gastronomie beklagt Einnahmenrückgänge am ersten Wochenende, seitdem im Land ein Grüner Pass für Kunden in den Innenräumen von Lokalen gefordert wird.

"Impfquote bei Jugendlichen immer noch zu niedrig"

Seit Freitag ist in Italien unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern ein Impfnachweis, ein 48 Stunden gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig. Ab 1. September werden nur Passagiere mit Grünem Pass auf Fernstreckenzügen zugelassen. Ab Anfang September müssen Universitätsprofessoren und -studenten, sowie Schullehrer den Grünen Pass vorweisen. Dagegen kam es am Samstag - ähnlich wie in Frankreich - zu Protesten in mehreren italienischen Städten.