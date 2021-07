Grüner Mann, kreative Natur: Lois Weinberger im Belvedere 21

Als Vordenker einer künstlerischen Ökologie und einer ökologischen Kunst, als Philosophen eines neuen Verhältnisses von Kultur und Natur, als Vorreiter einer antihierarchischen Kunstpraxis und als ironischen Schamanen würdigt eine große Ausstellung im Belvedere 21 den im Vorjahr verstorbenen Tiroler Künstler Lois Weinberger. "Er war einer der großen Weisen der zeitgenössischen Kunst", sagte Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig bei der heutigen Presseführung zu "Basics".

Das Gerüst zu "Basics" sei von ihrem verstorbenen Mann im Lockdown noch selbst zusammengestellt worden, sagte Franziska Weinberger: "Es war Lois sehr wichtig, in der Ausstellung Arbeiten zu zeigen, die in Wien noch nie zu sehen waren." 130 Arbeiten wurden ausgewählt, 60 Arbeiten auf Papier, 30 Fotoarbeiten, 25 Skulpturen und Objekte, drei Acrylmalereien, zwei Videos und sechs Installationen im Außenbereich, darunter der "Wild Cube", der sich bereits seit 2012 im Skulpturengarten des Belvedere 21 befindet: ein hoher Stahlkäfig, in dem die Aufforstung durch Spontanvegetation ohne menschliches Zutun erfolgt. Das Aufgeben der menschlichen Autorenschaft, das gleichberechtigte Wirken der Natur an einem gemeinsamen Schaffensprozess sei Weinberger immer wichtig gewesen, sagte Rollig. "Er ist vielleicht jener Künstler, der mich am längsten in der Prägung meines Kunstbegriffs begleitet hat."