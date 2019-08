Grüne wollen Vorarlberg zu einem Universitätsstandort machen

Die Vorarlberger Grünen sprechen sich für einen Ausbau des Hochschulverbunds der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) in eine Europäische Universität aus. "Wir wollen Vorarlberg zu einem erfolgreichen Universitätsstandort machen", sagte Grünen-Landtagsabgeordneter Daniel Zadra am Montag bei der Präsentation der Idee. Nun soll mit den Mitgliedsländern der IBH verhandelt werden.

Der IBH gehören 30 Hochschulen Vorarlbergs, Deutschlands, der Schweiz und Liechtensteins an. Vorarlberger Teilnehmer am Netzwerk sind die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn, die Pädagogische Hochschule Vorarlberg in Feldkirch sowie das ebenfalls in Feldkirch beheimatete Vorarlberger Landeskonservatorium. Ebenfalls an der IBH beteiligt sind etwa die Universitäten in Zürich, St. Gallen, Konstanz und Friedrichshafen. Die IBH arbeitet auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK).