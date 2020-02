Grüne wollen Prüfung des Pharma-Großhandels

Die Grünen wollen eine generelle Prüfung des Pharmagroßhandels durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Auslöser ist eine Beschwerde mehrerer Pharmahändler und Apotheker gegen den größten heimischen Pharma-Großhändler Herba Chemosan bei der BWB. Die Apotheken werfen dem Unternehmen vor, Länderkontingente festzuschreiben und Knebelverträge mit Apotheken abzuschließen.

Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, wünscht sich nun eine Prüfung des gesamten Pharmagroßhandels. "Ich teile den Verdacht, dass der Großhandel das Angebot verknappt" sagte er am Freitag zur APA. Das werde ihm "von Apotheken" nahegelegt. Auslöser seien möglicherweise größere Gewinnspannen in anderen Ländern.

Herba-Chemosan-Sprecher Markus Zirps weist den Vorwurf, sein Unternehmen würde eine Verknappung herbeiführen, als "widersinnig" zurück. Zweifellos gebe es ein Problem, weil derzeit etwa 700 Präparate nicht lieferbar seien, aber Herba-Chemosan beschäftige inzwischen mehrere Leute damit, diese zu beschaffen. Das Problem sei "zumindest europaweit", wenn nicht weltweit zu sehen. Zirps verweist auf Produktionsengpässe in Asien.

Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler, Phago, sieht den Wunsch nach einer Prüfung des Großhandels gelassen. 2018 habe die Bundeswettbewerbsbehörde im Rahmen der Branchenuntersuchung bereits die Phago-Mitglieder geprüft. "Die BWB hat damals keine Beanstandungen, die in Empfehlungen mündeten, ausgesprochen", so Generalsekretärin Monika Vögele auf APA-Anfrage. Die zunehmenden Liefereinschränkungen seien auch für die Phago-Mitglieder eine enorme Belastung. "Der Großhandel hätte keinen Vorteil von einer Verknappung des Angebots, weil die Spanne, also die Vergütung, die der Großhandel für seine Leistung erhält, gesetzlich festgelegt ist", erinnert Vögele.