Grüne wollen Naschmarkt-Parkplatz in Grünoase umgestalten

Park statt Parkplatz: Die Grünen wollen ein 10.000 Quadratmeter großes Asphaltareal beim Wiener Naschmarkt in eine Erholungszone samt Bäumen, Bepflanzung, Wasser und Radspielplatz umgestalten. Mit dieser Ansage zieht der Mariahilfer Bezirks-Spitzenkandidat Michael Reichelt in die Wien-Wahl. Der bekannte Flohmarkt, der auf einem Teil der Fläche jeden Samstag abgehalten wird, soll erhalten bleiben.

Die Wienfluss-Platte westlich des Naschmarkts sei derzeit "eine reine Asphaltwüste ohne Aufenthaltsqualität", monierte Reichelt, derzeit grüner Bezirksvorsteher-Stellvertreter im SPÖ-regierten Mariahilf, bei einem Medientermin am Donnerstag. Im Sommer stelle der Platz eine Hitzeinsel mit bis zu 65 Grad Oberflächentemperatur dar, die es im dichtverbauten Bezirk mit einem Grünanteil von lediglich zwei Prozent eigentlich gar nicht geben dürfte.

Reichelt will nun Nägel mit Köpfen machen, wobei er natürlich mit Blick auf die Wahl am 11. Oktober nicht vergaß zu erwähnen, dass die Umsetzung der Pläne ungleich realistischer wäre, sollten die Grünen die SPÖ in Mariahilf von Platz 1 verdrängen können. "Es ist bisher hier nichts passiert, weil der politische Wille endenwollend ist, wenn es um Stellplätze geht", erklärte Reichelt. Die Grünen seien die einzige Fraktion, die konkrete Vorschläge mache.