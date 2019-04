Grüne wollen bei EU-Wahl ein Lebenszeichen setzen

Die Grünen haben sich von EU-Gegnern zu glühenden Verfechtern der europäischen Integration entwickeln. Bei den EU-Wahlen schnitten sie oft überdurchschnittlich gut ab - und darauf hoffen sie auch heuer. Nach dem Nationalratswahldebakel 2017 gilt es für die Grünen, am 26. Mai ein Lebenszeichen zu setzen. Für den Verbleib im EU-Parlament brauchen sie deutlich mehr als vier Prozent.

Fraglich ist, ob es für das Wahlziel – zwei Mandate, also mehr als neun Prozent – reichen wird. Bundessprecher Werner Kogler hat die EU-Wahl zur Chefsache gemacht und ist selbst Spitzenkandidat, als Listenzweite hat er die Promiköchin und Landwirtin Sarah Wiener gewonnen.

In die erste EU-Wahl 1996 gingen die Grünen mit dem Salzburger Parteigründungsmitglied Johannes Voggenhuber an der Spitze, der schon vom Beginn 1995 an als vom Nationalrat entsandter Mandatar im Europaparlament vertreten war. Das angestrebte zweite Mandat schafften sie nicht, sie kamen auf 6,8 Prozent der Stimmen.