Grüne sehen bei Koalitionsgesprächen noch "größere Brocken"

Weiterhin "größere Brocken" gibt es nach Ansicht von Vize-Klubchefin Sigrid Maurer in den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen zu bewältigen. Nach wie vor müsse sich etwa beim Klimaschutz viel bewegen, nannte die grüne Verhandlerin am Dienstag ein Beispiel. Die ÖVP zeigte sich schweigsam und blieb beim bekannten Satz: "Es wird verhandelt."

Immer wieder bekomme Österreich den zweifelhaften Titel "Fossil of the Day" (des Climate Action Networks, Anm.) verliehen, so Maurer in einer Pressekonferenz. Mehr wollte sie sich zu den Verhandlungen nicht herauslocken lassen. Die Verhandlungen seien am Laufen, "auf manchen Strecken zäher".