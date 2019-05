Grüne schalten EU-Parlament zu FPÖ-Plagiat-Studie ein

Die Grünen haben das Europaparlament wegen "Verdachts auf Fraktionsfinanzierung für eine plagiierte Studie" der FPÖ eingeschaltet. In einem Schreiben an EU-Parlamentschef Antonio Tajani forderte der Spitzenkandidat der Grünen bei der EU-Wahl, Werner Kogler, "eine interne Untersuchung durch die mit Missbrauch von Fraktionsgeldern befassten Stellen im Europäischen Parlament zu beantragen".

Kogler ersuchte weiters darum, das Ergebnis noch vor der Europawahl zu veröffentlichen. Der FPÖ-Delegationsleiter und stellvertretende Vorsitzende der ENF-Fraktion im EU-Parlament, Harald Vilimsky, sagte am Freitag auf Anfrage der APA, ihm sei noch keine Aufforderung des EU-Parlaments bekannt. Er wolle aber in Kürze einen “Leistungsnachweis” durch den Verlag vorlegen, in dem detailliert die Arbeitsschritte für die Erstellung der Studie aufgelistet würden.