Grüne orten Mangel bei MRT-Fachpersonal

Die Grünen fordern, dass MAB-Röntgenassistentinnen auch in Krankenhäusern zum Einsatz kommen.

Ein anderes Bild zeichnet sich im niedergelassenen Bereich, wo der Bedarf mit MAB-Röntgenassistentinnen (MAB: medizinische Assistenzberufe) abgedeckt ist. Der einjährige Lehrgang zur MAB-Röntgenassistenz kann berufsbegleitend in Krankenhäusern oder fachärztlichen Ordinationen absolviert werden. „Während MAB-Röntgenassistentinnen in Praxen für Entlastung sorgen, kommen diese in Krankenhäusern nicht zum Einsatz. Warum werden keine MAB-Röntgenassistentinnen eingesetzt, obwohl hierfür eine eigene Ausbildung im Land angeboten wird?“, richtet sich Kasper in einer Anfrage an die zuständige Gesundheitslandesrätin Rüscher.