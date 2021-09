Grüne kritisieren WKÖ-Rücklagen als "Goldspeicher"

Die Coronapandemie hat die Rücklagen der Wirtschaftskammer kaum reduziert, berichtet heute der "Standard". Das liege insbesondere daran, dass die Kammerumlagen in den Monaten der Lockdowns nicht ausgesetzt oder reduziert wurden, sondern lediglich gestundet - im Ausmaß von 200 Mio. Euro. Im Zuge der Steuerstundungsaktion des Bundes wurden auch die von Umsatz- bzw. Lohnsumme abhängigen Kammerumlagen 1 und 2, in Summe pro Quartal 144 Mio. Euro, ausgesetzt - bis zum Herbst 2020.

In den Gremialsitzungen der Wirtschaftskammerorganisationen werde stets behauptet, dass mindestens ein Jahresbudget an Rücklage vorhanden sein müsse - für den Notfall. "Was fällt in die Kategorie "Notfall", wenn nicht eine massive Wirtschaftskrise", so Jungwirth. Der WKÖ-Unterstützungsfonds sei lediglich mit 50 Mio. Euro budgetiert. "In Anbetracht der rund 1,7 Milliarden Euro Rücklagen auf der hohen Kante und der massiven Umsatzausfälle vieler Unternehmen ein lächerlicher Betrag", findet Jungwirth.