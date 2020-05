Grüne kritisieren Stellungnahme des Landes Tirol zu Ischgl

Eine am Wochenende veröffentliche Stellungnahme des Landes Tirol, die als Reaktion auf einen Artikel des Nachrichtenmagazins "profil" erfolgte, hat nun für Unmut beim Regierungspartner gesorgt. Grünen-Klubobmann Gebi Mair kritisierte die Aussendung gegenüber dem ORF Tirol - die Grünen seien nicht eingebunden gewesen. Laut "profil"-Artikel habe das Land gegen einen Ministeriums-Erlass verstoßen.

Die Landes-Aussendung sei "überzogen" gewesen und das "Ultimatum" an das Nachrichtenmagazin habe die Sache verschlimmert und den Eindruck erweckt, man habe etwas zu verbergen - dem sei aber nicht so. Das Land hatte das Magazin am Samstag aufgefordert, die Stellungnahme "innerhalb von 24 Stunden auf seiner Homepage sowie in weiterer Folge im Printmagazin zu veröffentlichen". Das Medium hatte dies als Einschüchterungsversuch gegen Journalisten gewertet, das Land jedoch lediglich als "Aufforderung zur Richtigstellung".