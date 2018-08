Grüne kritisieren lange Verfahren bei Moscheen-Schließung

Die Grünen kritisieren ihrer Meinung nach zu lange Verfahren bei der Schließung von Moscheen. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Kultusminister Gernot Blümel seien Missstände in Einrichtungen der Arabischen Kultusgemeinde (AKG) schon vor einem Jahr bekannt gewesen. Grünen-Bundesrat David Stögmüller sprach gegenüber der APA von einer "Inszenierung".

So will der Bundesrat auch noch wissen, gegen wie viele Imame negative Aufenthaltsbescheide ausgestellt worden seien, was allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kultusministers fällt. Stögmüller kündigte daher eine weitere Anfrage an das Innenministerium an.