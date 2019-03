Grüne fordern Ende der Missstände bei Tiertransporten

Die Grünen haben ein Ende der Missstände und eine Verbesserung des Systems bei Tiertransporten gefordert.

Zigtausend Kälber würden in andere Länder “gekarrt” und dabei nicht wesensgemäß gehalten, sagte Wiener. Da nur die weiblichen Jungtiere zu Milchlieferantinnen gezüchtet werden können, seien männliche Junge von Milchkühen nur “Nebenprodukte”. “Sie haben in dem System keinen Platz, sind unnützer Abfall und werden entsorgt”, meinte Wiener. Enden würden sie meist in Mastbetrieben, erklärte Daniel Zadra, Grüner Abgeordneter im Vorarlberger Landtag. “Sie gehen zuerst durch das Fegefeuer der Transporte, um dann in der Hölle der Maststelle zu landen”, betonte er.