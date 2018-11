Grüne Bundesrätin: Kneissl "verweigert korrekte" Antwort

Der Opposition ist erneut eine vermeintlich unzureichende Beantwortung parlamentarischer Anfragen durch die Regierung sauer aufgestoßen. Die Grüne Bundesrätin Ewa Dziedzic hat an Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) betreffend ihrer Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin im Sommer zu ihrer Hochzeit in der Steiermark eine parlamentarische Anfrage gestellt.

Keine der Fragen darin sei “korrekt” beantwortet worden, “teils wurden die Fragen überhaupt nicht beantwortet”, so Dziedzic in einer Aussendung am Mittwoch. “Die Missachtung des Parlamentes durch FPÖ Außenministerin Kneissl mag zwar sicher im Sinne ihres Hochzeitsgastes Putin sein, entspricht aber nicht den Usancen unserer gefestigten westlichen Demokratie”, so die Grüne Bundesrätin. Parlamentarische Anfragen seien “wesentliche Elemente der politischen Kontrolle der Gesetzgebung gegenüber der Verwaltung”.