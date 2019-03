Gründerzahlen in Vorarlberg auf Höchststand

Gute Nachrichten bei den Unternehmensneugründungen:

Die Steigerung um rund 10,5 Prozent auf 1129 neue Firmen in Vorarlberg liegt deutlich über dem Österreichschnitt von 1,1 Prozent. Das geht aus der aktuellen Gründerstatistik der Wirtschaftskammer Österreich hervor. In Vorarlberg wurde der Wert von 2017 um mehr als 100 Neugründungen überboten. Die insgesamt 1129 Neugründungen entsprechen im Jahresschnitt (52 Wochen, fünf Werktage) einer Quote von vier Unternehmensgründungen pro Tag.