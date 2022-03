Grün ist nicht gleich grün – eine gesunde Skepsis ist immer gut

Der Markt für grüne Geldanlage boomt. Mit zwölf Milliarden Euro haben Österreicherinnen und Österreicher 2020 so viel Vermögen wie noch nie in nachhaltige Finanzprodukte investiert. Gleichzeitig explodiert das Angebot nachhaltig verwalteter Fonds.

Mit seinem Geld die Welt verändern, klingt gut. Eine aktuelle Studie des britischen Thinktanks Influencemap belegt allerdings, dass mehr als die Hälfte der Produkte, die einen Klima-Impact versprechen, nicht die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens erfüllen. Gibt es keine rechtlichen Rahmenbedingungen, die sogenanntes Greenwashing verhindern?

„Konsumentenschützer beklagen zu Recht, dass es Laien schwer gemacht wird zu beurteilen, was tatsächlich ‚grün‘ ist oder nur so tut. Selbstkreierte Labels, vage Formulierungen, das Herausstreichen positiver und das Verschweigen negativer Effekte verleihen manchen Produkten nur den Anschein von ‚nachhaltig‘. Tatsächlich haben nachhaltige Geldanlagen zwar eine relativ lange Geschichte, verbindliche Kriterien entstehen aber gerade erst. So schreibt die EU-Offenlegungsverordnung erst seit vergangenen März verpflichtende Kategorien für nachhaltige Veranlagungsprodukte vor, die Produkte mit geringem Nachhaltigkeitsanspruch von solchen unterscheidet, die Umwelt- oder Sozialkriterien berücksichtigen oder gar konkrete positive Wirkungen entfalten. Die mit Anfang des Jahres in Kraft getretenen Taxonomie-Verordnung definiert nun erstmals europaweit einheitlich, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als nachhaltig einzustufen sind.“