Grozurek unterschrieb bei Sturm Graz für drei Jahre

Der Transfer von Lukas Grozurek innerhalb der Fußball-Bundesliga von Admira Wacker zu Sturm Graz ist am Dienstag fixiert worden. Wie die Steirer mitteilten, unterschrieb der 26-jährige Offensivspieler einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Zuletzt drohte ein Rechtsstreit, weil über die Rechtmäßigkeit einer Klausel, die Grozureks Vertrag bei der Admira bis 2019 verlängert hatte, Unklarheit bestand. Nach Klärung der Differenzen kann sich Grozurek nun auf das Sportliche konzentrieren. “Sturm Graz ist in Österreich eine Top-Adresse, das hat man spätestens in der abgelaufenen Saison deutlich gesehen. Die letzte Zeit ist aber auch für mich persönlich nicht schlecht verlaufen, daher will ich meine Leistungen in Graz bestmöglich bestätigen.”