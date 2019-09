Großzügige Spende für Dornbirner Jugendwerkstätten

Die Arbeits- und Bildungseinrichtung DJW erhielt kürzlich 2.760 Euro.

Dornbirn. Es war ein Freudentag für die Dornbirner Jugendwerkstätten. Sie erhielten von der Katholische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenbewegung (KAB) eine Spende. Geschäftsführerin Klaudia Safarik, überreichte einen Scheck in Höhe von 2.760 Euro. Das Geld stammt aus der bereits traditionellen Karfreitagsaktion der KAB. „Wir sind überwältigt von der Großzügigkeit“ freut sich Geschäftsführer der DJW, Elmar Luger, „denn wir müssen auch 2019 einiges in die Werkzeuge zu investieren. Das fällt jetzt natürlich um ein Vielfaches leichter“. Im Jahr 2018 fanden 122 Jugendliche eine Beschäftigung. Fast jeder Zweite wurde vermittelt. Im österreichweiten Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen ist das eine großartige Leistung. Die DJW (Dornbirner Jugendwerkstätten) sind ein gemeinnütziger Verein und werden wie ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen mit zusätzlichen, speziellen sozialen Begleitmaßnahmen geführt, bieten Jugendlichen zeitlich befristete Arbeitsplätze mit individuellen Tätigkeiten und Bildungsmöglichkeiten. Die jungen Menschen werden sozial und arbeitsmedizinisch betreut. Und bei der Suche nach Arbeitsstellen oder Ausbildungsplätzen greift man auf hilfreiche Kontakte zurück. „Es ist toll wie junge Menschen in den Jugendwerkstätten an das Berufsleben herangeführt werden. Die Jugendwerkstätte in Dornbirn leistet hier einen wichtigen Beitrag für die Arbeitswelt und Gesellschaft.“ meint Klaudia Safarik abschließend.