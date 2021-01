Großzügige Spende für das Hilfswerk

Fatmir Zuberi, Geschäftsführer der Preissegger & Hammerer Merchandise GmbH & Co KG, überreichte am vergangenen Dienstag, dem 12. Jänner 2021, ein Spendenscheck in der Höhe von 3.000 Euro für das Hilfswerk der Stadt Hohenems an Bürgermeister Dieter Egger.

„Preisegger & Hammerer sind 2020 glimpflich durch das Jahr gekommen: Wir haben es auch dank eines Erstauftrages der Stadt Hohenems geschafft, dass wir die allseits benötigten Mund-Nasen-Schutzmasken besorgen und vertreiben durften. Daher war es für uns selbstverständlich, zumindest mit einer kleinen Spende für das Emser Hilfswerk unsere Dankbarkeit auszusprechen“, bedankte sich Zuberi bei der Übergabe für die Zusammenarbeit.