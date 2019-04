Großteil der Österreicher verreist zu Ostern nicht

Die Österreicher verreisen heuer zu Ostern weniger als vor zehn Jahren. Aber jene, die doch unterwegs sind, zieht es vermehrt ins Ausland. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Online-Umfrage der Linzer market-Marktforschung bei 803 online befragten Personen ab 16 Jahren am 11. und 12. April, also unmittelbar vor Beginn der Osterferien.

Konkret gaben jetzt 26 Prozent an, sie planen, zu Ostern bzw. in der Karwoche zu verreisen. 74 Prozent beabsichtigen das nicht. Bei einer ähnlichen Umfrage im Jahr 2009 betrug dieses Verhältnis 33 zu 66 Prozent. Der Trend zum Inland ist dabei rückläufig: Vor zehn Jahren hatten 26 Prozent einen Urlaub innerhalb Österreichs vor beziehungsweise 50 Prozent einen Tagesausflug. Von den aktuell Reiselustigen wollen nur mehr 19 Prozent im Inland urlauben, 46 Prozent dorthin einen Tagesausflug machen. Mit 55 Prozent überdurchschnittlich ist der Anteil der Tagesreisenden im Inland, wenn Kinder im Haushalt sind.

Hingegen wollen 27 Prozent einen Urlaub im Ausland verbringen, acht Prozent einen Tagesausflug ins Ausland unternehmen. Vor zehn Jahren wollten 19 Prozent außerhalb Österreichs urlauben, vier Prozent dorthin einen eintägigen Ausflug machen.