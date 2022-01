Großteil der Österreicher plant heuer eine Reise

Trotz des weiterhin grassierenden Coronavirus ist die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher ungebrochen. Mit 83 Prozent planen heuer etwas mehr Personen also noch vor einem Jahr (78 Prozent) eine private Reise, zwei Drittel zieht es ins Ausland. Als Wunschziele werden dabei vor allem Italien, Kroatien und Deutschland angepeilt, geht aus einer Umfrage des Corps Touristique hervor. Demnach sehnen sich die Befragten insbesondere nach einem Strand- bzw. Badeurlaub.

Erholen und entspannen, dem Alltag entfliehen und Stress abbauen: Auch heuer sind dies die bestimmenden Reisemotive der Österreicher. Durch Corona wollen sich dafür nur die Wenigsten abbringen lassen, was sich nach der Einschätzung von Branimir Toncinic, Präsident der Corps Touristique, auch durch Omikron und mögliche weitere Einschränkungen nicht ändern wird. "Die Menschen sehnen sich nach einer normalen Umgebung", sagte er in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das habe man schon im letzten Lockdown beobachten können, als Auslandreisen erlaubt waren und viele Leute aus dem Land geströmt seien.