Großteil der Lehrer besuchte zuletzt Fortbildungen

Das Gros der rund 123.000 Lehrer hat 2021/22 an den Pädagogischen Hochschulen (PH) mindestens eine Fortbildungsveranstaltung absolviert, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Über alle PHs hinweg wurden rund 116.000 Teilnehmer registriert, wobei eine Person sich auch an mehreren PHs fortbilden könnte.

NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre findet es zwar gut, wenn die Beteiligung an Fortbildungen steigt, wie sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA betonte. "Das Fortbildungsmonopol der PHs ist jedoch komplett veraltet und endlich aufzuheben, damit Lehrer auch Angebote von anderen Anbietern annehmen können. Es könnte ein richtiger 'Fortbildungs-Marktplatz' entstehen, so wie das auch in anderen Ländern üblich ist." Bei einer Ende 2022 durchgeführten Umfrage des Österreichischen Bundesverlag öbv hatte knapp die Hälfte der 500 Befragten angegeben, es gebe nicht genügend relevante Fortbildungsangebote für sie. In der Anfragebeantwortung betont das Ministerium freilich, dass es Pädagogen freigestellt sei, Fort- und Weiterbildung auch an anderen Institutionen zu besuchen.