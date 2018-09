Großteil der Jugendlichen fühlt sich als EU-Bürger

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) unter heimischen Jugendlichen fühlen sich rund drei Viertel als EU-Bürger. Auf eine entsprechende Frage antworteten 33 Prozent mit "auf jeden Fall" und 49 Prozent mit "eher schon", heißt es in der APA vorliegenden ÖGfE-Studie.

Auch gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass die bedeutenden Entscheidungen für ihr eigenes Leben am ehesten auf nationaler Ebene getroffen werden. Lediglich ein Fünftel nannten in diesem Zusammenhang die EU-Ebene, 16 Prozent die regionale Ebene – also das jeweilige Bundesland oder die Gemeinde.