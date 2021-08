Großschartner verpasst Vuelta-Führung um acht Sekunden

Felix Großschartner hat am Freitag als die Gesamtführung der Spanien-Radrundfahrt um nur acht Sekunden verpasst. Nach der bergigen 7. Etappe von Gandia zur Bergankunft auf dem Balcon de Alicante (157 km) verbesserte sich der 27-jährige Oberösterreicher als Tages-Siebenter vom 15. auf den zweiten Gesamtrang. Der Slowene Primoz Roglic behauptete die Vuelta-Führung knapp.

Großschartner kam nach dem 8,7 Kilometer langen Schlussanstieg mit 1:32 Minuten Rückstand auf Solosieger Michael Storer (AUS/Team DSM) ins Ziel, in der Gesamtwertung hat er nur den Vorjahres-Zweiten der Tour de France vor sich. Vor dem Start hatte Großschartner einen Rückstand von 2:09 Minuten aufgewiesen.

In seiner siebenten dreiwöchigen Rundfahrt und der dritten Vuelta blieb dem Marchtrenker, der im Vorjahr Etappen-Zweiter war, ein seltenes Erfolgserlebnis knapp versagt. Sein Bora-Teamkollege Lukas Pöstlberger hatte 2017 das Rosa Trikot des Giro d'Italia erobert. Großschartner fährt seit 2018 für das deutsche Bora-Team, er hat heuer schon eine Etappe der Tour of the Alps gewonnen und war 2019 Gesamtsieger der zur WorldTour zählenden Türkei-Rundfahrt.