Großes Ochsenauge am häufigsten in Österreichs Gärten

Das Große Ochsenauge hat sich bei der heurigen österreichweiten Schmetterlingszählung wieder als am häufigsten in heimischen Gärten vorkommender Falter entpuppt. Mit 1.538 Meldungen flatterte er wie im Vorjahr auf den ersten Platz, gefolgt von Tagpfauenauge und Kaisermantel, so die Initiative Blühendes Österreich und die Umweltschutzorganisation Global 2000, die zum fünften Mal zu der Aktion aufgerufen hatten. 1.851 Freiwillige meldeten per App 21.362 Schmetterlinge.

Zu den Top Ten zählten 2021 weiters Segel- und Zitronenfalter, Schornsteinfeger, Hauhechel-Bläuling, Admiral, Kleiner Fuchs und Rostfarbiger Dickkopffalter. Der Garten mit den meisten gemeldeten Schmetterlingen gehört Anna Rußwurm aus Rabenstein in Niederösterreich, die 562 Sichtungen hochlud. Angie Opitz aus Tirol hat mit 53 unterschiedlichen nachgewiesenen Tag- und Nachtfaltern den Garten mit der größten Artenvielfalt.

Niederösterreich lag mit 5.755 gemeldeten Tagfaltern wie im Vorjahr vor Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Wien. Die höchste Vielfalt wies erstmals mit 77 Tagfalterarten die Steiermark auf, gefolgt vom Vorjahressieger Niederösterreich mit 74 Spezies. Rund 50 Prozent der heimischen Tagfalter gelten als bedroht, einige sind bereits verschwunden. Die jährliche Datenerhebung sehen die Initiatoren als Beitrag für die Forschung. Von einigen laut Roter Liste gefährdeten Arten gibt es gute Nachrichten, so wurde der Karst-Weißling 76 Mal beobachtet.

Die Citizen Science-App "Schmetterlinge Österreichs" von Blühendes Österreich und Global 2000 gehört laut Aussendung mit rund 50.000 Downloads und über einer halben Million bisher gemeldeten Schmetterlingen zu den erfolgreichsten Naturbeobachtungs-Apps im deutschsprachigen Raum. 2022 steht eine Zählung der Aurorafalter (1. März bis 31. Juli) und erneut die große Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten (1. Juli bis 24. Juli) am Programm.

