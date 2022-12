Großes Interesse an 49-Euro-Ticket in Deutschland

Für das in Deutschland geplante 49-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr gibt es laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung PwC großes Nachfragepotenzial. 41 Prozent der Befragten sagten, sie würden das Ticket kaufen. Auch 40 Prozent der Autobesitzer äußerten Interesse, ebenso knapp ein Drittel der Befragten, die aktuell keine Monats- oder andere Zeitkarten für Öffis haben.

Das zeige, dass der Öffi-Verkehr mit dem Deutschlandticket als Alternative zum Auto an Bedeutung gewinnen dürfte, schrieben die Branchenexperten von PwC. Das Potenzial sei in Süddeutschland größer als im Norden und in den Metropolen viel größer als auf dem Land. Bei Menschen mit wenig Einkommen sei auch die Nachfrage geringer.