Großes Interesse am „EmsLehrGestalteMIT“

54 Hohenemser Mittelschüler der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen Herrenried und Markt sind kürzlich der Einladung ins Jugendhaus s‘Kästle gefolgt und haben ihre Ideen und Gedanken zur Lehrlingsinitiative „EmsLehr“ eingebracht.

Unter dem Motto „Deine Meinung ist uns wichtig!“ wurden die Schüler gefragt: „Was macht eine Lehre in Hohenems für dich attraktiv?“ und „Was braucht es, damit du gerne hier in eine Lehre gehst?“

Beim Aufbau der Lehrlingsinitiative wurden von Anfang an die Interessen von jungen Menschen berücksichtigt. Diesen September startete ein innovatives Konzept – das stetig angepasst und weiterentwickelt wird – in das erste Jahr. Hohenemser Lehrlinge brachten in ihren Beteiligungsworkshops im Frühjahr und Sommer 2022 bereits wertvolle Impulse in das Konzept ein. Jetzt wird es durch die Vorschläge der Mittelschüler weiter angereichert.

„Ein Nachmittag für deine Zukunft in Hohenems“

Nach einer kurzen Begrüßung veranschaulichten Judith Schinnerl (Freie Meistervereinigung) und Stadtmarketing-Geschäftsführer Clemens Osl die Wichtigkeit der Initiative aus Sicht der Stadt sowie der Wirtschaftsverbände und drückten ihre Freude über die überwältigende Resonanz der Schüler aus.

In kleinen Gruppen wurde intensiv gesprochen und diskutiert, Ideen zu Papier gebracht und für die Präsentation vorbereitet. Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann und die Mittelschule Herrenried kündigten sich mit Direktor Thomas Sabata und Lehrerin Nadine Lins dafür an.

Bevor es so weit war, rauchten die Köpfe sowohl bei den Schülern als auch bei ihren Begleitern an den fünf unterschiedlichen Themen-Tischen.

Für das leibliche Wohl sorgte das Team der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH). Die Schüler fühlten sich rundum wohl und brachten sich ein: „Das Gestalten der Plakate war interessant. Das Entwerfen der Logos hat mir gut gefallen!“, so ein Schüler aus der 4. Klasse.

Zentrale Erkenntnisse aus dem Nachmittag (eine Auswahl):

Hohenemser Schüler interessieren sich für eine Lehre in Hohenems!

Neben finanziellen Perspektiven geht es den jungen Menschen vor allem um menschliche Aspekte wie: Respekt, Anerkennung und Wertschätzung.

Beim Kennenlernen von Betrieben und Berufen braucht es verstärkt Möglichkeiten, sich auf der persönlichen Ebene zu begegnen.

„Jede Meinung zählt und wurde gehört. Jetzt ist es an uns, so viel wie möglich in das bestehende Konzept zu integrieren und Maßnahmen und Aktivitäten entsprechend zu planen“, erklärt Projektbegleiterin Bianca Goldmann.

Kooperation & Unterstützung

Der Workshop fand in Kooperation mit der OJAH statt. „Die OJAH arbeitet im Sinne der Jugend. Im Zentrum stehen dabei die Menschenbildung und damit ein humanistischer Bildungsauftrag. Zusätzlich begleitet und vermittelt die OJAH, im Auftrag junger Menschen, die Kooperation zwischen Jugendlichen und Systempartnern. Das Team unterstützt daher in allen Belangen, mit welchen Jugendliche konfrontiert sind.

Eine essenzielle Rolle spielt dabei auch die Suche nach einem geeigneten Platz für die Zukunft. So bieten wir nun seit mehr als zehn Jahren ein kostenloses Bewerbungscoaching und eine kostenlose Lernunterstützung an. Uns ist es nämlich ein besonders Anliegen, unsere jungen Menschen bestmöglich zu unterstützen und ihnen so viel wie möglich auf dem Lebensweg mitzugeben. Die ‚EmsLehr‘ ist nicht nur ein großartiges Projekt, sondern hat auch sehr viel Potenzial. Im Sinne der Jugend war es für uns also klar, auch dieses Projekt in Kooperation zu unterstützen“, so OJAH-Geschäftsführerin Samantha Bildstein.

„Weiterhin unterstützt wurden wir von der Stadt Hohenems, dem Büro für freiwilliges Engagement, der Wirtschaftskammer Vorarlberg, den Hohenemser Wirtschaftsverbänden, den ‚EmsLehr‘-Betrieben und natürlich von unseren beiden ‚EmsLehrlingen‘ Sebi und Kai!“, ergänzt Bianca Goldmann.

Jetzt auf Instagram folgen!