Großes Echo nach Einigung im Golfstreit - Kritik an PGA-Boss

Verwunderung, Kritik und Freude: Der Schulterschluss der großen Golf-Serien PGA und World Tour mit dem Rivalen LIV hat ein vielfältiges Echo an Reaktionen hervorgebracht. Allen gleich war die Überraschung, für die Spieler kam die Einigung im seit zwei Jahren schwelenden Golf-Streit unerwartet. "Ich bin froh, dass Golf heute zusammengekommen ist", freute sich LIV-Profi Bernd Wiesberger via Twitter. Viel Kritik musste unterdessen PGA-Boss Jay Monahan über sich ergehen lassen.

In der Vergangenheit hatte Monahan die von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Serie scharf angegriffen. Dorthin abgewanderte Spieler verloren ihr Startrecht auf der PGA- bzw. der World Tour (früher European Tour). Im Vorjahr hatte der 53-Jährige noch gemeint: "So lange wie ich PGA-Commissioner bin, wird kein Spieler, der LIV-Geld genommen hat, je wieder auf der PGA-Tour spielen." Laut der neuen Vereinbarung wird für die LIV-Golfer ein Rückkehr-Prozedere entwickelt.

Das Umdenken dürften die nun in Aussicht stehenden Milliarden-Investitionen des saudischen Staatsfonds PIF verursacht haben. Beim Meeting mit den Spielern am Rande der am Donnerstag startenden, zur PGA-Tour gehörenden Canadian Open in Toronto - wo auch Matthias Schwab abschlägt - musste sich Monahan am Dienstag den Vorwurf der Heuchelei gefallen lassen. Auch von Rücktrittsaufforderungen war die Rede.