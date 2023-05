Großes Bezirksmusikfest in Hohenems

Wenn Musiker aus den verschiedensten Musik- und Himmelsrichtungen beim großen Bezirksmusikfest in Hohenems zusammenkommen, um gemeinsam ihrer Leidenschaft, der Blasmusik, zu frönen, dann werden diese Tage von 26. bis 28. Mai 2023 für jeden Besucher zum absoluten Highlight.

Das Programm startet am Freitagnachmittag ab 13.30 Uhr mit dem Treffen des PVÖ sowie Programm, gestaltet durch u. a. den Radsportverein Hohenems, die Turnerschaft Hohenems, das Tanzhaus sowie ab ca. 17.30 Uhr mit einer Modenschau durch das Frauenzimmer. Ab ca. 19.30 Uhr spielen „Southbrass“ und die „Riedberg Partyband“.

Beim Jugendkapellentreffen am Samstag ab 11 Uhr marschieren 31 Jugendkapellen mit über 1.000 Kindern und Jugendlichen vom Spielplatz am Dämmle zum Festgelände. Nach dem Festumzug zeigen die Jugendkapellen auf zwei Bühnen ihr Können. Am Nachmittag wird mit Spielen, Hüpfburg etc. ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.

Beim Sternaufmarsch am Samstagabend um 18 Uhr marschieren elf Musikkapellen aus allen Himmelsrichtungen zum Festgelände. Die „Sibnerpartie – Brass Entertainment“ und „Lesanka Deluxe“ sowie die Brass-Band „Fättes Blech“ bringen am Abend die Festhalle zum Beben.

Am Sonntag um 9 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad statt, der von der Bürgermusik Götzis musikalisch umrahmt und bei dem die Jugendfahne der Bürgermusik Hohenems geweiht wird. Um 10 Uhr startet dann der Frühschoppen in der Festhalle mit der „Trachtenkapelle Dürnstein“ und Rahmenprogramm anlässlich 40 Jahre Stadterhebung von Hohenems und Hohenemser Vereinen. Um 13 Uhr wird dann Hohenems in Form eines Gesamtchors in eine Klangwolke eingehüllt. Dazu treffen sich 1.500 Musikanten am Kirchplatz St. Karl, um gemeinsam zu spielen. Danach findet der große Festumzug vom Kirchplatz über die Graf-Maximilian-Straße – Angelika-Kaufmann-Straße – Radunterführung am Bahnhof – Carl-Michael-Ziehrer-Straße – Eisplatzstraße – Markus-Sittikus-Straße zum Festgelände beim und im Event.Center statt. Nach dem großen Fahneneinzug heizen die „Musikatzen“ dem Publikum dann mit ihrem vielseitigen Repertoire ein und es wird noch einmal gemeinsam zu Blasmusik gefeiert.

An allen Tagen ist Livemusik in der Weinlaube und „DJ Rotzlöffel“ in der Bar zu hören.

Gratis An-/Abreise ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus ganz Vorarlberg möglich, ein Shuttle fährt vom Bahnhof Hohenems direkt zum Festgelände.

Straßensperre Bezirksmusikfest

Aufgrund des Festumzugs des Bezirksmusikfests wird die Angelika-Kauffmann-Straße am Sonntag, dem 28. Mai 2023, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Diepoldsauer Straße und die Lustenauer Straße. Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis.