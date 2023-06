Großes Abschlusskonzert

Musikschule Montafon lud Zuhörer zu einem wahren Hörgenuss auf Kulturbühne

Es ist einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Musikschule Montafon, das Schlusskonzert am Ende des Unterrichtsjahres. Ralph Hollenstein – Leiter der Musikschule Montafon – lud dazu am vergangenen Samstag Abend auf die Schrunser Kulturbühne alle Interessierten ein. Insgesamt wurden 18 Beiträge von kleinen und großen Musikern präsentiert. Dabei kam die große Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeit der Musikschule Montafon erst richtig zur Geltung. Neben einigen Einzeldarbietungen überzeugten vor allem die Ensembles und das große Musikschulorchester unter der Leitung von Waltraud Pfefferkorn.

Die insgesamt 35 Leute umfassende Formation fand kaum Platz auf der Bühne der Kulturbühne Schruns und sorgte mit modernen Tönen wie etwa von den Beatles oder von Queen für einen tosenden Applaus am Ende ihres Auftritts. Doch auch das Blasorchester mit Marschklängen, das im Anschluss daran die Bühne betrat erhielt viel Applaus für seine Darbietungen. Für einen Auftritt der anderen Art sorgte die Formation „I tanz oh“ unter der Leitung von Celina Ganahl, die eine der beiden Tanzlehrerinnen der Musikschule Montafon ist.

Insgesamt gaben rund 100 Musikschüler einen kurzen Einblick in ihr Können und begeisterten das zahlreich erschienene Publikum. „Gerade das Schlusskonzert ist immens wichtig, denn es bildet für Lehrer wie auch für Schüler schon nochmals einen Anlass zum Üben und sich in Musikstücke zu vertiefen. Dann kann man nachher auch mit gutem Gewissen einmal eine wohlverdiente Pause einlegen“, erklärt Ralph Hollenstein, der Direktor der Musikschule Montafon, der an diesem Abend auch die beiden ehemaligen Leiter Georg Morre und Dietmar Hartmann begrüßen konnte.