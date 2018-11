Großer Zuwachs bei geringem Risiko

Das Ziel jeder Vermögensanlage ist ein möglichst großer Vermögenszuwachs bei möglichst geringem Risiko.

„So banal sich dieser Satz anhört, so schwierig ist seine Umsetzung“, weiß Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Viele schrecken daher vor der Anlage ihres Vermögens zurück und beschränken sich auf klassische Sparformen. „Leider. Weil die Menschen hier bares Geld liegen lassen“, wie Wilfried Hopfner betont.

Es ist das Spannungsfeld jeder Vermögensanlage: Die Sicherheit auf der einen Seite, also das Risiko einer Anlage, wie das Zins-, Währungs- und Kursrisiko, und der Ertrag auf der anderen Seite, also die Höhe der erzielten Rendite. Und irgendwo dazwischen steht immer die Frage nach der ­Liquidität: Wie schnell und unkompliziert ist das inves­tierte Geld verfügbar? „Es ist nicht einfach, dieses Spannungsfeld zu lösen“, so Wilfried Hopfner. „Viele Vorarlberger schrecken davor zurück und lassen die Möglichkeiten einer rentablen Vermögensanlage aus.“