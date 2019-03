Massiver Stromausfall tauchte Venezuela ins Dunkel

Ein massiver Stromausfall hat weite Teile von Venezuela am Donnerstagabend in Dunkelheit versinken lassen.

In der Hauptstadt Caracas kam es infolge des Stromausfalles zu einem Verkehrschaos. Mitten im Feierabendverkehr fiel die Metro aus, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht. Probleme gab es auch am Hauptstadtflughafen Simon Bolivar. Bewohner der Stadt, die als eine der gefährlichsten der Welt gilt, versuchten vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause zu kommen. Auch Stunden nach Beginn des Stromausfalls gab es keine Stromversorgung.

Machtkampf zwischen Maduro und Guaido

Maduro und der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido liefern sich seit Wochen einen erbitterten Machtkampf. Guaido spricht Staatschef Maduro die Legitimation ab und will selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen. Die USA erkannten den Oppositionsführer als erstes Land an. Dieser machte Maduros Regierung für den Stromausfall in dem krisengebeutelten Land verantwortlich. “Das Volk weiß, dass das Licht kommt, wenn die unrechtmäßige Machtübernahme endet”, schrieb er auf Twitter.