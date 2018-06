Großer Showdown in der Dornbirner Stadthalle

Gastgeber RHC Dornbirn wird der große Abräumer der diesjährigen nationalen Meisterschaft.

Der große ÖM-Finaltag, bei dem auch fast alle Nachwuchsklassen im Einsatz sind, findet am Samstag, den 16. Juni in der Stadthalle statt. Zum Showdown um 17 Uhr stehen sich erwartungsgemäß auch heuer wieder im traditionsreichem Derby die üblichen Verdächtigen um den Gewinn der österreichischen Meisterschaft gegenüber, nachdem sich die beiden Erzrivalen Dornbirn und Wolfurt mühelos gegen die anderen Gegner durchsetzten. Noch ist nichts entschieden, auch wenn Titelverteidiger Dornbirn durch den 8:5 Hinspielsieg eine Nasenlänge vorne liegt. Gerade die beiden unterschiedlichen Spielhälften in der HockeyArena, bei dem die Hausherren zur Halbzeit noch 4:2 in Front lagen zeigen auf, wie schnell sich die Seiten wechseln können.