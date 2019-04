Großer Mitmachzirkus am Marktplatz

Beim Weltspieltag am 26. Mai 2019 lautet das Motto „Zeit zu(m) Spielen“.

Am 26. Mai ist Weltspieltag – auch in Rankweil wird gespielt! Für zwei Stunden soll der Marktplatz am Sonntagnachmittag zum größten Spielplatz der Region werden. Geplant ist eine Art „Mitmachzirkus“, bei dem Kinder und natürlich auch Erwachsene von jungen Clowns zum Mitspielen animiert werden. An verschiedenen Stationen können sie sich bei Jonglage, Hula-Hoop und vielem mehr austoben. „Es soll eine bunter Marktplatz sein, wo alle miteinander Zeit mit Spielen verbringen“, verrät Claudio Herburger von der Marktgemeinde. Musikalisch unterstützt wird das Event vom tollen Skischuhtennisorchestra. Ebenso wird es eine kleine Wirtschaft geben, wo sich die Besucher stärken können. Das Spiel ist für Kinder eine ganz wichtige Voraussetzung, die Welt zu begreifen, eine eigene Identität zu entwickeln und eigene Fähigkeiten zu erkennen. Der alljährlich am 28. Mai stattfindende Weltspieltag möchte auf das Recht auf Spiel aufmerksam machen und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Auch in Rankweil wird gespielt!